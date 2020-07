Homem é preso por tráfico de drogas em Campina da Lagoa

Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar em Campina da Lagoa, acusado de tráfico de drogas. Na casa dele os policiais apreenderam 750 gramas de maconha, uma pequena quantidade de cocaína, porções de haxixe, R$ 2,9 mil em dinheiro, estufas equipadas com sistema de ventilação e iluminação especial para o cultivo de maconha e balanças de precisão.

Além disso, os policiais apreenderam diversos produtos de origem duvidosa, que podem ter sido trocados por drogas. A ocorrência foi registrada por volta

das 14h dessa terça-feira, logo após os policiais realizarem abordagem ao suspeito, no centro da cidade.

Com ele foram localizadas porções de maconha e cocaína. Havia várias denúncias dando conta que ele seria traficante de drogas, o que motivou as buscas na residência dele.

Os policiais contaram com o apoio da equipe do Canil da PM em Ubiratã e Patrulha Rural, no entanto não foi possível a localização de mais entorpecentes.