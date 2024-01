Homem é preso por incomodar vizinhos com som alto

A Polícia Militar prendeu um rapaz, de 29 anos, por perturbação de sossego, no jardim Europa, em Campo Mourão, por volta das 21h de ontem. Vizinhos denunciaram que ele estaria com seu carro com som automotivo ligado, causando grandes transtornos aos moradores.

O homem foi encontrado visivelmente embriagado e começou a ofender a equipe policial com palavras de baixo calão. No momento em que os policiais foram tirar uma foto da caixa de som, o indivíduo partiu para cima da equipe dizendo que não poderia tirar foto.

Bastante alterado ele desobedeceu a ordem policial de se afastar e recebeu voz de prisão. Foi necessário o uso de técnicas de defesa para imobilizar o rapaz, que mesmo após ser algemado continuou resistindo a entrar na viatura. O homem foi encaminhado para a delegacia juntamente com o carro e o som.