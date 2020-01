Homem é preso por descumprir medida protetiva na própria delegacia

Investigadores da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão prenderam em flagrante, na tarde desta sexta-feira, um homem de 44 anos por descumprimento de medida protetiva.

A ocorrência foi registrada quando a esposa do suspeito estava na delegacia sendo ouvida e relatando as violências que estava sofrendo. O ex-marido foi até a delegacia atrás dela, mesmo sabendo que a mulher estava amparada com medida protetiva. Por ter descumprido a decisão judicial, ele foi preso em flagrante.