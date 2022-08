Homem é preso por ameaçar dona de bar que negou venda de bebida

A Polícia Militar prendeu um homem por volta das 20h30 de ontem, acusado de ameaçar a dona de um bar, após ela negar a venda de bebida alcoólica. O caso foi registrado na Vila Cândida.

Por não ter o pedido atendido no estabelecimento, o homem se exaltou e passou a ameaçar a comerciante de morte. Ele ainda teria jogado uma placa de ferro em sua direção.

A mulher disse que não vendeu a bebida, porque ele já tem uma dívida no estabelecimento. Quando a PM chegou ao local, o acusado foi em direção à equipe, resistindo à abordagem, com chutes e socos.

Foi preciso o uso de meios para conter a ação do agressor. A mãe dele esteve no local e relatou que o rapaz faz uso de substâncias entorpecentes e álcool, e que poderia estar sob influência destas substâncias. O acuado e a vítima foram encaminhados até a 16ª SDP para as devidas providências.