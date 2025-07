Homem é preso em Peabiru após invadir casa da ex-companheira e ameaçá-la de morte

Um homem de 39 anos foi preso na noite desta segunda-feira (15), em Peabiru, após invadir a residência da ex-companheira, de 30 anos, e ameaçá-la de morte. Contra ele havia uma medida protetiva de urgência em vigor, que foi descumprida.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, o ex-companheiro esteve na frente de sua casa, bateu no portão e, em seguida, entrou no imóvel sem autorização. Dentro da residência, ele passou a ameaçá-la, afirmando que iria matá-la. Após o primeiro ataque, ele se evadiu do local, mas retornou pouco tempo depois.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, encontrou o suspeito ainda dentro da casa. Ele tentou fugir e desobedeceu às ordens dos policiais, além de ofendê-los com xingamentos. Foi necessário o uso moderado da força para contê-lo.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto da vítima, à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as providências legais cabíveis. O caso será investigado como descumprimento de medida protetiva e ameaça.