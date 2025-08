Homem é preso em Peabiru após furtar celular de jovem em mercearia

Um idoso de 64 anos foi preso por volta das 22h30 desta quinta-feira (31), em Peabiru, após ser flagrado furtando um aparelho celular em uma mercearia da cidade. A vítima, uma mulher de 25 anos, relatou que deixou o celular, modelo Poco C65 na cor preta, carregando no balcão do estabelecimento, momento em que o aparelho foi furtado.

Após perceber o desaparecimento do celular, a jovem entrou em contato com o proprietário da mercearia, que verificou as imagens das câmeras de segurança. Nas gravações, foi possível identificar um homem pegando o aparelho do balcão. Com base nas imagens, a Polícia Militar reconheceu o autor, por já ser conhecido da equipe, e se deslocou até a residência dele.

No local, os policiais visualizaram o suspeito no interior da casa, manuseando um celular. Durante a abordagem, o homem negou ter furtado o aparelho. No entanto, em revista pessoal, os militares localizaram no bolso traseiro da calça um celular com as mesmas características descritas pela vítima.

Ao receber voz de prisão, o suspeito reagiu, empurrando os policiais e alegando que era trabalhador e que estavam armando para ele. Diante da resistência, foi necessário o uso de força moderada e técnicas de imobilização. O homem foi algemado e encaminhado à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para os procedimentos cabíveis.