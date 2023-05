Homem é preso em flagrante furtando fiação de empresa

Um homem foi preso em flagrante na noite dessa quinta-feira, 11, enquanto furtava fios da instalação elétrica de uma empresa, na área central de Campo Mourão. Um segurança da empresa de monitoramento foi ao local após o alarme disparar e encontrou o criminoso furtando diversos fios elétricos.

O homem foi detido pelo segurança e a Polícia Militar foi acionada. Na busca pessoal nada de ilícito foi localizado em sua posse, porém o segurança relatou que no momento de sua chegada o autor estava no segundo andar do estabelecimento retirando fios.

Ele ainda danificou diversos forros de gesso para efetuar o furto. Diante dos fatos a PM deu voz de prisão ao autor dos fatos pelo crime de furto qualificado. Ele foi encaminhado à 16ª SDP para as providências pertinentes ao crime cometido.