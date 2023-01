Homem é preso com dois facões após ameaçar vizinho

Um homem com diversas passagens pela polícia foi preso pela Polícia Militar, em Campo Mourão, após ameaçar o vizinho com um facão. Com ele, os policiais apreenderam dois facões. O fato foi registrado no jardim Aeroporto, por volta das 19h dessa quarta-feira.

Aparentemente o rapaz estava sob efeito de drogas e resistiu à abordagem policial. Ao ser contido pela equipe, os policiais recolheram dois facões que estavam com ele. Ele confessou que é usuário de crack.

A vítima das ameaças se apresentou aos policiais e disse que constantemente o homem provoca confusões no bairro e ameaça pessoas. As partes foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil. O acusado, que já conta com diversas passagens pela polícia, foi autuado em flagrante, e mais uma vez está à disposição da Justiça.

Fonte: Comunicação Social 11º BPM