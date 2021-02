Homem é preso com arma e drogas após ameaçar a mulher

Um homem de 45 anos foi preso no início da madrugada de hoje, acusado de ameaçar a companheira e efetuar disparos de arma de fogo após uma discussão. A ocorrência foi registrada em uma residência na avenida Pioneiro Alfeu Teodoro de Oliveira, no jardim Alvorada.

Na casa do suspeito, a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 38 municiado e com a numeração raspada, além de porções de crack.

Os policiais foram até o endereço após denúncia dando conta que um casal havia discutido e o homem teria efetuado alguns disparos. No local as equipes encontraram a mulher de 33 anos, que confirmou as informações da denúncia.

O homem também teria ameaçado a filha da mulher, uma adolescente de 11 anos. Com a chegada da equipe policial o acusado tentou se esconder nos fundos da residência.

Próximo ao local onde ele foi abordado, os policiais encontraram uma porção de 90 gramas de substância aparentando ser crack. Ainda no quintal da residência os policiais localizaram o revólver municiado com quatro cartuchos intactos e dois deflagrados.

O homem negou ser o responsável pela droga e a arma encontradas no local. Ele foi preso e encaminhado até a delegacia, onde foi autuado em flagrante.