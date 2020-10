Homem é preso após furto de motocicleta

Um homem de 35 anos foi detido pela Polícia Militar, acusado de ter furtado uma motocicleta Honda/CBX 200 de cor preta, na área central da cidade. O furto ocorreu por volta das 14h de ontem.

Logo em seguida a Polícia Militar recebeu informações que o possível autor estaria com a motocicleta no jardim Paulino. Em patrulhamento, os policiais conseguiram abordar o suspeito, mas ele não estava com a motocicleta.

Ao ser reconhecido como sendo o autor do furto, o rapaz recebeu voz de prisão, porém resistiu e tentou escapar dos policiais, mas acabou rendido. Ao ser questionado sobre a motocicleta ele disse que iria trocar o veículo por drogas.

Os policiais fizeram buscas nos locais indicados pelo suspeito, no entanto a motocicleta não foi recuperada. Câmeras de segurança de uma loja na avenida Manoel Mendes de Camargo, local onde ocorreu o furto, flagraram toda a ação do ladrão momentos antes. Ele foi preso e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil.