Homem é preso após ferir outro com facão em Janiópolis

A Polícia Militar foi acionada após um homem dar entrada no Hospital Municipal de Janiópolis com ferimentos provocados por arma branca. Conforme o solicitante, o autor do ataque foi posteriormente identificado, um homem de 37 anos.

A equipe policial deslocou-se até a residência do suspeito e realizou busca pessoal, não encontrando nada de ilícito. Questionado, o homem afirmou ser usuário de drogas e relatou que teria discutido com a vítima, de 29 anos, alegando ainda ter sido ameaçado por ela. Durante a briga, desferiu um golpe de facão, atingindo o ombro esquerdo do outro envolvido.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão, foi informado de seus direitos constitucionais e acompanhado pelos policiais até o local do incidente, onde o facão utilizado foi encontrado. Em seguida, ambos foram encaminhados à 16ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão para as devidas providências.