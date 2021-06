Homem é preso após assaltar farmácia para roubar medicamento

Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Militar, por volta das 23h15 dessa terça-feira, logo depois de cometer um assalto e levar 60 comprimidos de Ritalina de uma farmácia localizada na Avenida Capitão Índio Bandeira, no centro de Campo Mourão.

Uma funcionária relatou que o homem chegou ao local e colocou uma bolsa sobre a mesa. Em seguida disse que dentro havia um revólver e exigiu uma caixa do medicamento.

Com base nas características do ladrão, os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar o suspeito. Com ele foi apreendida a mercadoria roubada. Aos policiais, o homem disse ser viciado em Ritalina, e por isso cometeu o roubo. Ele foi preso e encaminhado até a delegacia para as devidas providências.Hmem