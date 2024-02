Homem é morto com tiros de pistola em Campo Mourão

Um homem de 43 anos foi assassinado na tarde desta quarta-feira, 7, em Campo Mourão. O crime ocorreu na rua Lorival Borba, no conjunto Ilha Bela, próximo ao cemitério São Judas Tadeu.

A vítima foi identificada por Clebison Padilha Isonatto. O terceiro assassinato do ano ocorreu em um bar do bairro, onde Padilha estaria jogando sinuca. Segundo as primeiras informações, dois homens em uma moto chegaram ao local e um deles efetuou os disparos com uma pistola 9mm.

Alvejado na cabeça e outras partes do corpo, o homem morreu no local. O Corpo de Bombeiros e Samu chegaram a ser acionados, mas já o encontraram sem vida. Equipes da Polícia Militar, Civil e Cientifica estão no local para apuração sobre as circunstâncias do crime. O corpo será removido para o IML.