Homem é morto com dez tiros em Mariluz e rapaz fica ferido na perna

Um homem foi morto com pelo menos 10 tiros em uma loja de conveniência, na área central de Mariluz no início da madrugada desta segunda-feira. A vítima foi identificada no local como “Juliano”, conhecido como Babuíno, 37 anos.

O atirador ainda deixou ferido um rapaz de 21 anos que estava no local e que nada tinha a ver com o caso. Segundo as informações, os criminosos chegaram em uma moto e fugiram após os disparos.

Mesmo com tantos tiros pelo corpo, a vítima foi socorrida com vida e encaminhada ao pronto-atendimento de Mariluz, mas não resistiu e faleceu por volta da uma hora da madrugada.

O rapaz disse que estava entrando na conveniência, quando foi atingido na coxa direita por um tiro. No momento do crime, a conveniência estava cheia de pessoas.

O corpo foi recolhido pela equipe do Instituto Médico Legal de Umuarama e a Polícia Civil está investigando o caso

Fonte: Goionews