Homem é morto a tiros em distrito de Campina da Lagoa

Um homem de 39 anos foi morto a tiros no distrito de Herveira, em Campina da Lagoa. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira (09), e foi o segundo homicídio do ano no município. A vítima, identificada por Valdinei Ferreira da Silva, foi assassinado em sua própria residência.

Segundo informações, o suposto autor do crime teria uma rixa antiga com Silva, porém, as circunstâncias do homicídio ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

O homem ainda chegou a ser socorrido por conhecidos e familiares e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora das Graças, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico.

A Polícia Civil e a Polícia Militar estiveram no Hospital e após levantarem informações com testemunhas que presenciaram os fatos se deslocaram até a residência do suposto autor. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil onde permanece a disposição da justiça.

A arma do crime não foi localizada. O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão.

