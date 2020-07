Homem é ferido no peito com pedaço de madeira

Um homem de 46 anos foi ferido no peito com um pedaço de madeira pontiagudo por volta das 20h desta quinta-feira, em Campo Mourão. A agressão ocorreu na rua João Gustavo Quennehen, no jardim Alvorada.

A vítima foi atendida pelo Samu e encaminhada ao hospital Pronto Socorro. A Polícia Militar também esteve no local, onde recebeu informações que o autor seria morador das proximidades de onde ocorreu o fato. Os dados do possível autor foram relatados em boletim de ocorrência.