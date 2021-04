Homem é ferido ao manusear a própria arma de fogo

Um homem de 43 anos foi ferido com um tiro no abdômen, enquanto manuseava uma arma de fogo, em sua residência. A ocorrência foi registrada na rua Miroslau Widerski, no conjunto Avelino Piacentini.

A Polícia Militar foi acionada quando o homem já havia sido levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela esposa, por volta das 18h30 de ontem.

Durante a busca, que foi autorizada pela esposa da vítima, os policiais localizaram três espingardas, sendo duas no calibre 22, uma arma de pressão e dez munições calibre 22. A mulher alegou não saber da existência das armas na casa.

Ela foi encaminhada até a delegacia, juntamente com as armas e munições apreendidas. Aos policiais, o homem relatou que estava manuseando uma munição, com uma faca, quando houve a detonação e o projétil atingiu o seu abdômen.