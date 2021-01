Homem é ferido a tiros em Campina da Lagoa

Um homem de 29 anos foi ferido com dois tiros, em Campina da Lagoa. A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 21h desse domingo na rua Adelino Guelfi, após a vítima sair de casa.

Os tiros foram disparados por dois homens que usavam um carro de cor preta, segundo a vítima. A Polícia Militar foi acionada quando o homem ferido já estava hospitalizado. Ele levou dois tiros no tórax e no braço esquerdo.

O rapaz disse que ao sair da residência foi abordado por dois homens que estavam em um veículo de cor preta. Ainda segundo ele, um dos ocupantes efetuou diversos disparos com uma pistola em sua direção.

Ainda conforme apurou a PM, os autores seriam conhecidos da vítima. O rapaz foi socorrido e encaminhado ao hospital local, porém posteriormente seria transferido a Campo Mourão. Os policiais foram ainda na residência do baleado e fizeram contato com a companheira dele. Ela disse que ouviu os disparos e na sequência um veículo de cor preta saindo rapidamente do local.

Em frente à residência foram recolhidos diversos estojos deflagrados de munição calibre 9 mm. Os policiais realizaram patrulhamento, mas os suspeitos não foram localizados.