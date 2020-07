Homem é encontrado morto às margens da rodovia PR-082

Um homem de 28 anos, identificado por Leonardo Junior Stoco, foi morto a tiros e teve o corpo abandonado às margens da rodovia PR-082, próximo a Quinta do Sol. Ele teria várias passagens pela polícia.

A Polícia Militar foi acionada no início desta manhã e a primeira suspeita era de que o rapaz poderia ter sido vítima de atropelamento. No entanto, quando os policiais chegaram ao local constataram perfurações de bala no peito e na cabeça de Junior. Os tiros teriam sido de pistola calibre 380.

Uma ambulância do município de Quinta do Sol chegou a ir ao local, mas ele já estava morto. A Polícia Civil colheu as informações e vai iniciar as investigações. O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão para autópsia.