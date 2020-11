Homem é detido por violência doméstica

Um homem de 61 anos foi preso pela Polícia Militar, por volta das 20h desse domingo, após a sua ex-esposa acusá-lo de agressão.

O fato foi registrado na rua Miroslau Widerski, no conjunto Avelino Piacentini. A mulher relatou que o ex-companheiro esteve no local e, após uma discussão sobre a guarda do filho, ele a agrediu.

A PM esteve no local e encaminhou a vítima e o acusado até a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.