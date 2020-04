Homem é detido por porte ilegal de arma no Lar Paraná

Um homem foi encaminhado para a delegacia por porte ilegal de armas e munições, após a Polícia Militar abordar o veículo GM/Captiva em que ele estava, no Lar Paraná. A ocorrência foi registrada no início da noite de ontem.

No momento da abordagem os policiais localizaram com o motorista, uma pistola 9 mm municiada. Dentro do carro foi encontrado mais um carregador com 12 munições e um rádio (HT) sintonizado na frequência da PM.

O motorista se apresentou como instrutor de tiro e também sócio de um estande no município. Apesar de possuir “porte de trânsito”, que é a de autorização para transportar a arma do local de origem até o local de destino, ele se encontrava em horário incompatível com o horário de funcionamento do estande de tiro.

Além disso, ele estava em região diferente do seu local de domicílio, o que difere da guia de trânsito apresentada por ele, que apenas permite que as armas sejam transportadas de sua residência até o local indicado para prática de tiro.

Na casa dele os policiais localizaram mais três armas de fogo: uma calibre 12 adulterada (cano serrado), uma carabina calibre 22 e mais uma pistola 9 mm municiada com 13 cartuchos, além de artefatos diversos, uma máquina para a recarga de cartuchos e centenas de cartuchos intactos.

Diante das irregularidades o proprietário das armas foi detido encaminhado para a 16ª SDP, bem como as armas e artefatos encontrados pelos policiais.