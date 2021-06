Homem é detido após agredir a mãe, de 69 anos

A Polícia Militar prendeu um homem de 49 anos, por volta das 22h de sábado, após ele ter agredido a mãe, de 69 anos. A ocorrência foi registrada em uma residência na rua Armil Rodrigues do Prado, na Vila Cândida.

Conforme relatou a vítima, o filho chegou em casa alcoolizado e bastante alterado. Ao ser questionado por ela, o filho a agrediu com um soco no olho. Quando os policiais chegaram no local o acusado estava bastante agressivo, sendo necessário o uso de força para contê-lo.

A vítima apresentava hematomas e inchaço na região atingida. O acusado foi preso e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil.