Homem é detido acusado de agredir a mãe idosa e duas filhas

A Polícia Civil encaminhou um homem de 54 anos para a delegacia, acusado de agredir suas duas filhas, de 27 e 29 anos e também a sua mãe, de 72 anos. A ocorrência foi registrada na rua Belém, em Campo Mourão, nesta quarta-feira.

A denúncia da violência doméstica chegou à Delegacia da Mulher, que de imediato despachou uma equipe para o local, com apoio de investigadores da 16ª Subdivisão Policial.

Ao chegar ao local, a equipe constatou as agressões e encontrou o suspeito bastante alterado. Ele foi conduzido para a delegacia, onde segue a disposição da justiça.

As filhas do agressor foram ouvidas e confirmaram que de fato foram agredidas física e verbalmente. Já a mãe do mesmo, relatou violência verbal.