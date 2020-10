Homem é assassinado a tiros em Iretama

Um homem de 41 anos, identificado por Antonio dos Santos Ribeiro, foi morto em frente ao terminal rodoviário de Iretama. O crime ocorreu por volta das 22h40 de domingo, na avenida São Paulo.

A equipe do Samu foi acionada, mas a vítima já havia sido encaminhada por outras pessoas ao Hospital Municipal, onde a equipe médica constatou o óbito.

No hospital os policiais conversaram com uma testemunha, a qual informou que estava em um bar localizado nas imediações do Terminal Rodoviário, quando um homem chegou ao local bastante nervoso, afirmando que junto com outra pessoa havia cometido um homicídio. Nesse momento o bar já estaria fechado.

A equipe Policial Militar realizou diligências na tentativa de localizar os possíveis autores, porém eles não foram encontrados. O corpo da vítima foi levado ao IML de Campo Mourão.