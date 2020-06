Homem é assassinado a tiros em Campo Mourão

Rafael dos Santos, 30 anos, foi morto com pelo menos quatro tiros na noite desta terça-feira, em Campo Mourão. O crime ocorreu por volta das 20h30, na rua Sabrina Deitos, no conjunto José Richa.

De acordo com as informações, a vítima foi surpreendida pelo atirador que chegou a pé e atirando.

O rapaz foi alvejado com dois tiros na região do abdômen, um na cabeça e outro nas costas. A Polícia Militar e investigadores da Polícia Civil estiveram no local para apurar as circunstâncias do crime. O rapaz morto teria saído recentemente da cadeia.