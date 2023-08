Homem é assassinado a tiros em Campo Mourão, e PM encontra cápsula de fuzil no local do crime

Campo Mourão registrou mais um homicídio na noite desta terça-feira, 1º, o 18º desde o inicio do ano na cidade. O homem, identificado por Adriano Aparecido dos Santos, 35 anos, foi morto no momento em que saía do trabalho, no Lar Paraná, próximo à empresa Colacril, por volta das 21h10.

No local do crime, a Polícia Militar encontrou cápsulas de fuzil 556, mas a arma teria falhado e a vítima acabou executada por tiros de pistola 9mm. Testemunhas contaram para a polícia que o atirador estava em uma caminhoneta Hilux, possivelmente aguardando Aparecido sair do trabalho.

No momento em que o rapaz entrou no carro, um Fiat Uno, para sair, foi surpreendido pelos disparos. O Samu foi acionado, encaminhou a vítima ao hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar ainda não tem pistas do autor do crime.

Polícia Civil e Científica estiveram no local, realizaram a perícia e liberaram o corpo para o IML para autopsia.