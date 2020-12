Homem ataca mulher com machado e tenta suicídio em Campo Mourão

Um homem feriu violentamente a esposa com golpes de machado e depois tentou tirar a própria vida, com uma faca, em Campo Mourão. A mulher levou golpes na região do pescoço e peito.

O crime ocorreu no final da tarde desta segunda-feira, na residência do casal, localizada na rua Santos Dumont, entre as avenidas Guilherme de Paula Xavier e a Comendador Norberto Marcondes, próximo ao colégio Unidade Polo

O casal ainda não foi identificado e a equipe do Samu ainda está no local fazendo o atendimento. O estado de ambos é gravíssimo.

Conforme as primeiras informações, o homem teve um ataque de fúria, após a mulher pedir a separação, já que ele bebe e não aceitou o pedido dela para abandonar o vício.

Equipes da Polícia Militar e da Homicídios da 16ª Subdivisão Policial também estão local da ocorrência.