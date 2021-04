Homem armado tenta obrigar jovem a entrar em carro

Uma ocorrência de ameaça com arma de fogo foi registrada pela Polícia Militar, por volta das 23h dessa quinta-feira (22), no Lar Paraná. A vítima, uma jovem de 25 anos, relatou à PM que passava pela rua Guarani, nas imediações do Colégio Paulo VI, quando foi abordada por um homem em um veículo de cor preta.

Conforme relatou a mulher, o homem era moreno e aparentava idade entre 30 e 40 anos. Sob ameaças com uma pistola, teria ordenado que ela entrasse no carro, no entanto, a vítima correu em sentido contrário e neste momento o autor se evadiu em alta velocidade. A jovem se abrigou na casa de uma amiga e solicitou a presença da PM.