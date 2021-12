Homem armado com facão ameaça cometer suicídio e mobiliza policiais em Moreira Sales

Armado com um facão um homem de aproximadamente 30 anos, em surto psicótico, ameaça tirar a própria vida na cidade de Moreira Sales, desde o início da tarde desta terça-feira.

Informações extra-oficiais dão conta que o rapaz teria agredido os pais e no momento em que a Polícia Militar chegou, ele se trancou na casa, onde ameaçou cometer suicídio.

Os pais teriam sido autorizados a sair da casa. Diante do risco iminente de que o homem cometa o ato extremo, cerca de 20 policiais da região se mobilizaram nos arredores da casa e o BOPE de Curitiba foi acionado para assumir o controle da negociação.

No entanto, ele segue irredutível e até por volta das 22 horas, ainda continuava no interior da casa com a arma, ameaçando se matar se a polícia invadir o local.

Fonte: Goionews