Homem armado ameaça mulher, é agredido e acaba preso pela PM

Um homem de 35 anos foi detido na noite dessa quinta-feira, após ameaçar uma mulher com um revólver em frente a um bar, no jardim Santa Cruz, em Campo Mourão. Um policial à paisana que estava no local tentou fazer a abordagem e atirou no carro do suspeito.

Ao parar o veículo da marca VW/Gol, o rapaz foi agredido por um grupo de pessoas que estava no bar e precisou ser socorrido pelo Siate. A ocorrência foi registrada na rua Lauro de Oliveira Souza, quase esquina com a rua Vicente Domanski, no Jardim Santa Cruz.

O bar é conhecido como “Sexta Aula” e fica em frente a uma faculdade. De acordo com as informações do tenente Gabriel, armado com um revólver, o rapaz teria passado várias vezes em frente ao bar, fazendo ameaças e apontando a arma em direção a uma aglomeração de pessoas.

“Em determinado momento, ele apontou a arma em direção a uma jovem, que saiu chorando do local e pedindo socorro. Um policial que estava à paisana no local tentou a abordagem, e ao visualizar que ele estava armado, fez um disparo, acertando o veículo usado pelo suspeito”, disse o tenente.

O rapaz se perdeu no volante, e ao parar o veículo, um grupo de pessoas chegou e o agrediu. “O policial tentou conter as agressões, mas não conseguiu. Em seguida uma equipe da Polícia Militar que havia sido acionada chegou e fez a detenção do suspeito, que precisou ser atendido pelo Siate, sendo encaminhado ao hospital”, relatou o policial. A arma usada pelo suspeito foi apreendida.