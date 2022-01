Homem ameaça ex-companheiro com faca após mulher descobrir relacionamento

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de ameaça, com faca, por volta das 21h desse domingo, envolvendo dois homens que tiveram um relacionamento. A confusão ocorreu em um bar, na rua Santa Cruz (Vila Urupês), após a mulher de um deles descobrir a traição.

No local, os policiais abordaram o acusado, porém ele não estava mais com a faca. O homem ameaçado disse que teve um relacionamento com o acusado, porém a esposa do rapaz teria ficado sabendo e por isso ele teria ido ao bar com uma faca para matá-lo.

O agressor foi contido por populares. Ao saber que a PM tinha sido acionada, ele se livrou da faca. Os policiais encaminharam ambos até a delegacia para que fossem adotadas as devidas providências.