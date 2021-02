Homem agride e ameaça a ex-mulher

Mais um caso de violência doméstica foi registrado em Campo Mourão, por volta das 10h50 dessa quarta-feira. O fato aconteceu na rua José de Oliveira. Rosa, no Jardim Flórida.

A vítima, que está em processo de separação de seu ex-marido, disse que foi agredida com palavras, um empurrão e que o agressor ainda apertou seu pescoço, dizendo que a mataria.

Não satisfeito, ele ainda foi até a residência onde ambos moravam dizendo que pegaria seus pertences, e que se a vítima não permitisse, ele quebraria a residência toda como já havia feito no passado.

A equipe da PM foi até a residência da vítima, localizada na Rua dos Cravos, no Jardim Cidade Nova e fez contato com o acusado. Ele confessou que entrou em vias de fato com a ex-mulher. Diante dos fatos o suspeito foi encaminhado para a 16ª SDP para a lavratura do flagrante.