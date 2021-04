Homem acusado de feminicídio em Goioerê, foragido desde 2020, é preso em Portugal

Um homem denunciado por feminicídio pelo Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Goioerê, foi preso nesta semana em Portugal. A prisão aconteceu após o MPPR haver pedido a inclusão do réu, foragido, na “difusão vermelha” da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). A “difusão vermelha” equivale a um mandado de captura internacional, e o pedido de inclusão ocorreu após indícios de que o réu havia fugido para o exterior.

O crime aconteceu em 1º de janeiro de 2020, quando o acusado teria feito dois disparos com arma de fogo, à queima roupa, contra sua ex-sogra. Após o homicídio, o réu teria deixado o cadáver em um córrego nas proximidades, sendo por isso denunciado também por ocultação de cadáver. Conforme as investigações, após o fim do relacionamento que mantinha com a filha da vítima, o homem vinha tentando insistentemente reatá-lo, o que motivou sua ex-mulher a solicitar medida protetiva contra o ex-marido. Ele teria ido à casa da vítima à procura da ex-mulher.

O MPPR foi avisado na quarta-feira, 14 de abril, sobre a prisão do foragido, ocorrida no dia 12 de abril, segunda-feira. Na quinta-feira, 15 de abril, o Ministério Público deu entrada no pedido de extradição, para que o acusado seja processado e julgado no Brasil.

