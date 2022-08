Golpista se passa por filho e mulher perde quase R$ 6 mil

Acreditando que falava com o filho que mora em outro estado, por meio do WhasApp, uma moradora do conjunto Diamante Azul, em Campo Mourão, acabou depositando quase R$ 6 mil na conta de um golpista.

Ela acionou a Polícia Militar no final da tarde de ontem, após perceber que havia caído em um golpe. A vítima disse que recebeu mensagem pelo WhatsApp e, acreditando que falava com o filho, passou a atender as solicitações de dinheiro.

O golpista dizia que precisava de dinheiro para saldar algumas dívidas. Num primeiro momento, a mulher fez uma transação via PIX no valor de R$ 740,00. Logo em seguida, mais um pedido e ela repassou mais R$ 485,00. Já no contato seguinte, ela acabou fazendo uma transferência no valor de R$ 4.650. Só após isso desconfiou do golpe e acionou a PM.