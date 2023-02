Golpista engana vendedor e comprador de moto e deixa prejuízo de R$ 3,5 mil

Mais uma pessoa foi vítima do conhecido golpe em que comprador e vendedor acabam enganados pelo criminoso, em Campo Mourão. A Polícia Militar foi acionada pelos dois envolvidos.

Ambos confirmaram que realizaram uma negociação de uma motocicleta Honda/NXR150 Bros, porém a transação foi conduzida inicialmente por outra pessoa, por meio do aplicativo Whatsapp.

Esse negociador conseguiu enganar uma das vítimas e solicitou o pagamento via pix, no valor de R$ 3,5 mil. O golpista também fez contato com o vendedor e informou que uma pessoa ia ver a moto e testá-la.

No entanto, logo depois de realizar o pagamento, as partes (vendedor e interessado) descobriram que foram enganados por um golpista, mas o prejuízo financeiro ficou com o interessado no veículo, que pagou ao golpista e não ao dono da moto.

A PM orientou ambos sobre os procedimentos a serem tomados e as dicas para evitar esse tipo de golpe.