Golpe do anúncio duplicado faz mais uma vítima em CM e prejuízo foi de R$ 11 mil

O conhecido golpe do anúncio duplicado fez mais uma vítima em Campo Mourão. O homem que negociava um GM Corsa pelo WhatsApp, mas com o golpista e não com o verdadeiro dono do carro, perdeu R$ 11 mil.

Ele acionou a Polícia Militar contou os detalhes do golpe. Depois de ver o carro, ele disse que voltou a negociar por meio de conversas via aplicativo e realizou um pix no valor de R$ 11.000,00, mas logo depois descobriu que esse dinheiro foi para a conta do golpista e não para o dono do carro.

Segundo ele, depois que efetuou o pagamento, ainda recebeu uma mensagem do estelionatário agradecendo o dinheiro e também disse que ele havia caído em um golpe. A PM coletou todas as informações para registrar o Boletim de Ocorrência.