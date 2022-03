Forças policiais tiraram de circulação mais de 272 toneladas de drogas em 2021

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) divulgou nesta quinta-feira (10) o relatório de apreensão de drogas em 2021 no Paraná. No ano passado, mais de 272 toneladas foram tiradas de circulação no Estado, a maioria maconha. Em 2020 haviam sido 289 toneladas. As drogas apreendidas são resultado das diversas operações de combate ao tráfico desencadeadas no ano, aliadas a planejamento, inteligência e investigação, além de ações de patrulhamento e fiscalização pelas forças policiais.

“A apreensão de drogas é muito importante tanto para o Paraná quanto para outros estados, visto que fazemos fronteira com outras países. Por isso, combatemos o tráfico de drogas desde os pequenos pontos de distribuição até as principais rotas”, disse o secretário de Estado da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares.

A diminuição nas apreensões entre os dois anos leva em consideração a queda de 10% na retirada de maconha das ruas (257,5 toneladas em 2021 e 283,5 toneladas em 2020). Mesmo assim, a maconha representa 98% das apreensões das forças policiais do Paraná.

O recolhimento de cocaína também diminuiu, na casa de 24%. Em 2021, 3,37 toneladas da droga foram apreendidas, enquanto no ano anterior a quantidade foi de 4,2 toneladas. O relatório aponta ainda aumento no crack recolhido em 2021 – 1,39 toneladas da droga, 20,8% a mais que no ano anterior (1,15 tonelada).

As cidades onde mais foram apreendidos materiais ilícitos estão nas regiões Oeste e Noroeste do Paraná. Apenas em Foz do Iguaçu, foram apreendidas 30 toneladas de maconha em 2021, 6,6 toneladas a mais que em 2020. A segunda cidade onde mais houve apreensão de maconha foi Toledo, com 20,3 toneladas em 2021, número que também cresceu se comparado a 2020 (17,3 toneladas). Apesar da quantidade de maconha apreendida em Cascavel ter diminuído 12,96%, apenas no último ano 16,8 toneladas de maconha foram recuperadas na cidade.

A região Oeste também entrou para o histórico de apreensões do Paraná. Em janeiro de 2021 foi feita a maior já registrada pelo Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron). Um depósito com 12,7 toneladas de maconha foi desmantelado pelos policiais e cinco pessoas acabaram presas em Toledo. Com esta apreensão, o prejuízo estimado causado ao narcotráfico foi de aproximadamente R$ 13 milhões.

SINTÉTICAS

Muito encontradas em baladas, raves e festas, no Paraná, a apreensão de drogas sintéticas aumentou em 8,5% em 2021 (96.156 unidades, contra 88.544 em 2020). Destas, a apreensão de ecstasy quase dobrou fazendo a mesma comparação (em 2021 foram 71.573 unidades e em 2020 43.449 unidades). Já a recuperação de LSD, nome popular para a dietilamida do ácido lisérgico, caiu 45% (24.583 pontos em 2021 e 45.095 em 2020).

No mês de agosto de 2021, a Polícia Civil do Paraná apreendeu 12,5 mil comprimidos de ecstasy de uma só vez em Maringá, no Noroeste do Estado, e prendeu um homem. A investigação que levou à apreensão deste montante iniciou-se após a apreensão de outras 5 mil unidades da mesma droga em um posto dos Correios de Londrina, que tinham uma localização específica que levava ao remetente. Em posse do endereço, a equipe policial seguiu até o local citado e consegui prender o homem com as mais de 12 mil unidades.

Agência Estadual de Notícias