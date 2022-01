Falsa médica é presa na região Sudoeste após mais de 1.400 atendimentos

Foi presa na manhã de ontem na cidade de Coronel Vivida, no Sudoeste do Estado, uma falsa médica, no momento em que preparava para mais um dia de trabalho.

E acordo com as informações da Polícia Civil, as denúncias foram feitas pela Secretaria de Saúde do município. A polícia constatou que ela realizava consultas, solicitava exames, prescrevia medicamentos, além de outros procedimentos.

A falsa médica tirava plantão geralmente no período noturno, porém quando tinha algo mais complexo procurava estar com outros colegas profissionais, o que passou a gerar suspeitas. Por meio das investigações foi descoberto que ela não era habilitada para a função.

Natural de Londrina, ela já havia tentado dar o mesmo golpe no norte do estado, porém acabou sendo descoberta antes de começar a trabalhar. A contratação dela aconteceu por meio de uma empresa terceirizada que presta serviços ao município na contratação de médicos.

Apenas em Coronel Vivida ela chegou a atender cerca de 1.400 pessoas. Abordada ontem pelos policiais na unidade de saúde, acabou confessando não ter formação médica e foi presa por Exercício Ilegal da Medicina e Estelionato.

A mulher foi encaminhada para a 5ª SDP em Pato Branco onde irá responder pelos crimes.

