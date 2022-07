Embriagado, homem ameaça mulher e causa danos em residência

O fim de semana foi marcado por várias situações de violência doméstica em Campo Mourão. Uma delas, ocorreu no jardim Cidade Nova. Após o casal brigar, a mulher disse foi até a casa de sua mãe.

No entanto, o homem bebeu e foi atrás dela. Chegando na residência, ele atirou uma lata de cerveja que pegou de raspão no rosto da mulher e também derrubou a moto da companheira, que estava dentro da garagem quebrando as carenagens laterais.

Um morador da casa dos fundos e um cunhado das partes tentaram contê-lo, mas ele se tornou ida mais agressivo e quebrou a janela da sala da residência até ser contido pelo morador dos fundos.

Com a chegada da Polícia Militar, a moradora disse que desejava representar contra o dano causado em sua residência e a mulher também manifestou desejo de representar contra as lesões e dano em sua motocicleta. Ele ainda pediu medida protetiva. O agressor foi detido, algemado e encaminhado para 16ª a SDP.