Embriagado, homem agride e ameaça matar a mulher

Um homem de 52 anos foi preso acusado de agredir a companheira de 49 anos, nesse fim de semana, em Campo Mourão. Armado com um facão, ele ainda ameaçou a mulher de morte.

A ocorrência foi registrada em uma residência, na rua Flor do Campo, no conjunto Moradias Verdes Campos. No local, os policiais encontraram o homem de posse um facão.

Após receber voz de abordagem, ele largou o objeto e acatou as ordens dos policiais. Também estavam na residência a mulher, de 49 anos, e a filha do casal, de 24 anos.

A vítima disse que o marido havia chegado em casa alcoolizado e sem motivo algum começou a lhe agredir com socos e tapas, bem como apanhou o facão dizendo que a mataria. O homem foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as devidas providências.