Em menos de 8 horas, PRF apreende quase 1 milhão de maços de cigarros no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no Paraná, apenas na manhã e tarde desta terça-feira (22), quase 1 milhão de maços de cigarros contrabandeados.

Em Toledo, região Oeste do Estado, foi retido um caminhão com aproximadamente 250 mil maços de cigarros. O motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu por cerca de 10 quilômetros até que arremessou o caminhão em uma plantação de milho e saltou do veículo em movimento. Foram realizadas buscas, mas ele não foi localizado.

Já em Francisco Alves, também no Oeste, foi apreendida uma carreta carregada com 450 mil maços de cigarros. O condutor chegou a parar o veículo na abordagem, mas fugiu e não foi mais localizado.

Em Cambé, Norte do Paraná, uma carreta foi abordada pois fazia zigue-zague entre a pista e o acostamento. Os policiais então constataram que transportava cerca de 250 mil maços de cigarros estrangeiros. O motorista foi preso.