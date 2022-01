Dupla armada assalta restaurante, atira e leva dinheiro e motocicleta

Dois homens armados assaltaram um restaurante por volta das 22h45 de ontem, na avenida Jorge Walter, próximo ao pátio do DER, em Campo Mourão.

Segundo as informações, um dos criminosos portando uma arma de fogo, mediante violência e ameaças anunciou o assalto e os dois roubaram R$ 700,00, em dinheiro, um Iphone 12 e uma moto Honda/CG 160 Fan, pertencente a um funcionário do estabelecimento.

Imagens do circuito interno flagraram toda a ação da dupla. Ainda segundo as vítimas, os autores efetuaram um disparo de arma de fogo no interior do estabelecimento antes de saírem do local. As equipes realizaram buscas, porém os bandidos não foram localizados.