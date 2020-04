Duas pessoas são baleadas em Campo Mourão

Dois rapazes de 25 e 31 anos foram vítimas de disparos de arma de fogo, por volta das 18h desse domingo, em Campo Mourão. Quando a Polícia Militar foi acionada, os dois já estavam internados no hospital Pronto Socorro.

O jovem de 25 anos foi alvejado em um dos pés e o outro em uma das pernas. A vítima baleada no pé relatou que estava no jardim Tropical, quando foi atingida, no entanto disse não saber de onde partiu o tiro e muito menos quem seria o autor.

O outro rapaz disse que retornava de um pesqueiro e que na entrada de Campo Mourão teria sido atingido por um disparo na perna. Segundo ele, o tiro foi disparado por um homem que estava em uma motocicleta.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e tomou as medidas cabíveis.