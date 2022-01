Duas mulheres são vítimas de violência doméstica

Mais dois casos de violência doméstica foram registrados em Campo Mourão nas últimas horas. Em um dos casos, um homem foi detido por volta das 17h30 de ontem, depois de ter agredido a esposa, na residência do casal, na rua Porto Alegre (Vila Rio Grande).

No local, a mulher informou que após terem discutido, o companheiro a agrediu com empurrões. Além disso, o acusado teria jogado alguns objetos contra ela. Ambos foram encaminhados à delegacia para que fossem tomadas as devidas providências.

Ainda ontem, a PM esteve novamente em outra residência na rua Nelson Bittencourt do Prado, no Lar Paraná, para prestar atendimento a uma jovem vítima de violência doméstica.

Ela relatou que mais uma vez havia sido agredida pelo ex-amásio, que fugiu antes da chegada da PM e levou o celular da vítima. Pelo sistema foi verificado que na segunda-feira o agressor havia sido preso após agredi-la. Os policiais fizeram buscas, mas o acusado não foi localizado.