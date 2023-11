Duas mulheres passam notas de R$ 200,00 falsas para comerciante em Luiziana

Um comerciante de Luiziana descobriu na tarde dessa terça-feira, 8, ter sido vítima de estelionato no domingo, 5, quando recebeu em seu estabelecimento duas notas falsas de R$ 200,00.

O golpe, no entanto, só foi percebido ontem, quando ele abasteceu o carro em um posto de combustíveis da cidade e foi pagar com a cédula de R$ 200,00. O frentista percebeu e o comunicou que o dinheiro era falso.

Desolado, o comerciante contou que havia recebido duas cédulas de R$ 200,00 no domingo, em dois momentos diferentes. A primeira ele disse ter recebido na parte da tarde de uma moça loira que chegou em um veículo branco, e pediu uma caixa de cerveja, pagando com a nota de R$ 200,00.

A vítima ainda voltou o troco de R$ 140,00 a ela. No mesmo dia, mas no período da noite, outra mulher, desta vez uma morena com uma tatuagem de flor grande na perna, parou um Fiat Uno branco e passou mais uma nota no mesmo valor.

Sem perceber a falsificação ele recebeu o dinheiro e guardou no caixa, tomando conhecimento do golpe apenas 48 horas depois. Polícia Militar foi comunicada, registrou a ocorrência, mas as criminosas não foram localizadas.

Informações e foto: Luiziana Notícias