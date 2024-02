Duas mulheres brigam na rua e acabam presas

Duas mulheres, uma de 18 anos e outra de 31, foram parar na delegacia após entrarem em vias de fato, no jardim Pio XII, em Campo Mourão, por causa do ex-marido da jovem, hoje companheiro da mulher de 31 anos.

A confusão ocorreu no início da noite desta quarta-feira. A jovem de 18 anos acusou a outra mulher de perseguição, por conta de seu ex.

Segundo a jovem, não é a primeira vez que sofre ameaças, inclusive do irmão da agressora que já teria ido armado até a porta de sua casa para “tirar satisfação”. Já a mulher de 31 anos, acusa a ex de seu companheiro de tê-la xingado quando passava em frente ao seu portão.

Durante o desentendimento, ambas entraram em luta corporal e rolaram ao chão. A Polícia Militar foi chamada, encontrou as duas com lesões e as encaminhou até a 16ª Subdivisão Policial, para exercerem seu direito de representação.