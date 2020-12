Dois homens são presos com três menores em motel de Juranda

Dois homens foram presos e um terceiro fugiu, após entrarem em um motel, na cidade de Juranda, com três meninas menores de idade. As adolescentes teriam entrado escondidas dentro de um carro. Um funcionário do estabelecimento percebeu a presença das garotas e desconfiou que elas eram menores de idade, pelas câmeras de segurança, quando o grupo saiu no corredor para trocar de quarto.

A Polícia Militar de Juranda foi acionada, e com o apoio da Rádio Patrulha de Ubiratã, se dirigiu até o local para averiguar a situação. De acordo com o funcionário do motel, duas pessoas chegaram em um taxi da região, e posteriormente entrou mais uma pessoa.

Durante o uso do motel, os três pediram para trocar de quarto, momento em que o funcionário acompanhou nas câmeras de segurança do pátio do estabelecimento e avistou junto com as três pessoas mais três meninas. Segundo ele, as meninas não haviam se identificado na entrada no motel com documento.

Quando a equipe da PM chegou ao local, um homem usando apenas shorts e todo tatuado saiu correndo do quarto e pulou o muro do motel. Durante revista no apartamento, foi encontrada uma porção de maconha na mochila de uma das meninas. O Conselho Tutelar foi chamado e as encaminhou para a delegacia.

Ao chegar na delegacia a equipe da Polícia Militar recebeu ligação anônima via 190 informando que uma pessoa de shorts e sem camiseta teria entrado correndo em uma residência, próximo a quadra de society. Ao chegar ao local a equipe viu quando o suspeito correu para o fundo e pulou o muro.

Os policiais fizeram o acompanhamento, mas pelo fato de estar escuro não foi possível localizá-lo. Durante a fuga ele deixou sob uma mesa de mármore uma pistola calibre 380 e uma sacola na cor rosa contendo várias embalagens de maconha e cocaína, LSD (bala) e crack.

Os dois homens detidos com as adolescentes foram autuados por porte de drogas para o consumo pessoal, corrupção ou facilitação para a corrupção de menor, além de outros delitos. Todos foram conduzidos para a 50ª Delegacia da Policia Civil de Ubiratã para providências cabíveis.