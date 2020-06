Dois casais são surpreendidos por “ex” das mulheres e acabam agredidos

Uma grande confusão foi registrada pela Polícia Militar em Campo Mourão na madrugada desta sexta-feira, a qual terminou com dois homens encaminhados à delegacia de Polícia Civil; um deles por lesão corporal e invasão de domicílio e outro por direção perigosa e desobediência.

A ocorrência teve início por volta das 4h, na rua Pavão, no Lar Paraná, após um homem acionar a Polícia Militar e informar que duas mulheres estariam sendo mantidas em cárcere privado numa residência, localizada na rua Pavão.

Com base na informação, uma equipe foi até o endereço e encontrou nas proximidades, no meio da rua, um rapaz seminu. Ele relatou que juntamente com outro amigo, estava na casa de duas mulheres, sendo uma namorada dele, quando dois homens invadiram o local e começaram a quebrar os objetos, agrediram os dois e os colocaram para fora da residência, mesmo um deles estando praticamente sem roupas.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram as duas mulheres e um dos acusados. Elas relataram que teriam conhecido os dois rapazes, e eles então foram a casa delas.

Horas depois de estarem os quatro no local, o ex-namorado de uma delas, e o outro, que já teve um envolvimento com a amiga, pularam o muro e invadiram a residência, pela janela. Ao perceberem que as duas estavam acompanhadas, invasores começaram a quebrar objetos e também agrediram os rapazes.

As mulheres também disserem que foram ameaçadas. Após toda a confusão, um dos acusados pegou a chave do carro e o celular de um dos rapazes, bem como o celular da sua ex-namorada e se evadiu em uma motocicleta.

Um dos jovens agredidos saiu do local com seu veículo Fiat/Punto e a outra vítima correu pela rua e acionou a PM. O carro dele ficou na garagem da residência.

Logo depois, outra equipe da PM se deparou com o Fiat/Punto na área central e tentou realizar a abordagem para verificar a situação. No entanto o condutor se evadiu por diversas ruas, até bater contra um prédio, no cruzamento da avenida Irmãos Pereira com a rua Mamborê.

O rapaz disse que fugiu porque ficou com medo e também por estar com a Carteira de Habilitação suspensa. Nada de ilícito foi encontrado com o rapaz e nem no veículo. Ele apresentava alguns ferimentos no rosto, segundo ele ocasionados pelas agressões sofridas na residência onde se encontrava minutos antes.

O veículo foi liberado no local para um condutor habilitado e o rapaz encaminhado à delegacia. Já o rapaz encontrado na residência foi detido por violência doméstica e lesão corporal. O outro acusado das agressões não foi localizado pela polícia, porém todas as informações foram registradas em boletim e ocorrência, inclusive a acusação de ter roubado dois celulares, carteira com dinheiro, documentos e a chave do veículo.

As duas mulheres também foram encaminhadas para esclarecimentos sobre os fatos na delegacia.