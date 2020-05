Dois adolescentes apreendidos com drogas e arma

Dois adolescentes de 15 e 17 anos, foram apreendidos nesta sexta-feira, por tráfico de drogas, no jardim Alvorada, em Campo Mourão.

As apreensões ocorreram na rua João Gustavo Quenhenhen. Com apoio de cães farejadores (K9), os policiais apreenderam 15 pedras de crack e dois papelotes de maconha, além de uma espingarda artesanal, calibre 22″

Segundo o soldado Quadros, os cães têm contribuído muito com o trabalho da PM no combate ao tráfico de drogas. “O faro apurado do cão ajuda muito e encontra drogas onde o policial dificilmente chegaria”, disse o policial.

A equipe fazia patrulhamento no bairro, quando recebeu informação sobre um ponto suspeito de tráfico de drogas. “Chegando nessa residência, com aspecto de abandono, encontramos dois adolescentes e cerca de 15 pedras de drogas, além de alguns papelotes de maconha e uma arma, escondida embaixo de um colchão. A droga estava pronta para a venda”, declarou Quadros.

Os dois adolescentes foram encaminhados para a delegacia. A drogas e a arma também foram entregues na delegacia.