Detran alerta sobre aumento de golpes na compra e venda de veículos

O aumento nos golpes envolvendo compra e venda de veículos está preocupando a 8ª Ciretran de Campo Mourão. Segundo o chefe do órgão, Leandro Cristiano da Silva, apenas nos últimos dias, quatro pessoas foram vítimas dos criminosos.

Os golpistas, segundo ele, copiam anúncios de veículos na internet (OLX, Facebook, etc), e repostam com preço muito abaixo do mercado. Quando as vítimas entram em contato, o estelionatário se passa por um intermediário, popular picareta, que faz a intermediação da negociação entre comprador e vendedor.

Dessa forma quem está comprando acredita estar fazendo um ótimo negócio, comprando o veículo muito barato, e quem está vendendo acredita que o “picareta” está vendendo seu veículo pelo preço de mercado. O comprador faz o pagamento do veículo para o golpista, que promete repassar o dinheiro para o vendedor.

“Nosso alerta é para que as pessoas desconfiem sempre quando virem um veículo anunciado com preço muito abaixo do mercado, negocie diretamente com comprador e vendedor. Só compre um veículo se você fizer o pagamento para o vendedor”, alerta Cristiano.

Ele reforça que a venda deve ser feita diretamente para o comprador. “Jamais faça o pagamento do veículo para um terceiro, e jamais entregue o CRV (recibo de transferência) se não recebeu o dinheiro da venda”, adverte.

Os golpes são aplicados nos mais variados tipos de veículos (motos, carros, caminhonetes e caminhões), e valores que ultrapassam R$ 100.000,00.

O DETRAN nestes casos, nada pode fazer para ajudar as vítimas, o bloqueio do veículo só pode ser realizado com ordem judicial. “Caso você tenha sido vítima de um golpe como este, orientamos a procurar imediatamente a Polícia Civil e protocolar boletim de ocorrência. Após isto, procure um advogado de sua confiança e entre imediatamente com ação judicial para tentar recuperar seu dinheiro.”